في إنجاز تاريخي، تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد_ 19) التراكمية المقدمة في الهند حاجز 1.41 مليار جرعة، حيث تم إعطاء 3.2 مليون جرعة لقاح في الـ 24 ساعة الماضية.

وهنأ رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الهنود وأعرب عن امتنانه للمجتمع العلمي والمهنيين الصحيين في البلاد للعمل على تحقيق هذا الانجاز الكبير.

ووصف مودي هذا الإنجاز بأنه انتصار للعلوم والمشاريع والروح الجماعية الهندية لـ1.3 مليار هندي. ومن خلال تحقيق هذا الإنجاز الهام تم تحصين أكثر من 90% من السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل وأكثر من 60% من السكان بجرعتين.

وأدى شفاء أكثر من 7000 مريض في الـ 24 ساعة الماضية إلى زيادة العدد التراكمي للمرضى المتعافين (منذ بداية الجائحة) إلى 34.2 مليون شخص. وبالتالي، بلغ معدل التعافي في الهند 98.40%، وهو أعلى معدل منذ مارس 2020.

يأتي هذا فيما تتواصل الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية والولايات للعمل على تقليل عدد الحالات الجديدة إلى أقل من 15000 حالة جديدة يوميًا على مدى الشهرين الماضيين.

وقد تم الإبلاغ عن أقل من 7000 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. ولا يزال عدد الحالات النشطة أقل من 0.2 مليون حيث يصل العدد حاليًا إلى 76,766. وبلغ معدل الحالات الإيجابية الأسبوعي (0.62٪) أي أقل من 1٪ خلال آخر 40 يومًا. وتشكل الحالات النشطة 0.22٪ من إجمالي الحالات الإيجابية في البلاد، وهو أدنى مستوى منذ شهر مارس 2020.

كان رئيس الوزراء أعلن في برنامج مان كي بات الإذاعي أن عملية تقديم لقاح كوفيد _19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا ستبدأ اعتبارًا من 3 يناير المقبل.

وسيتم تقديم الجرعة الثالثة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية اعتبارًا من 10 يناير المقبل. وستكون الجرعة الاحترازية متاحة أيضًا للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من أمراض مصاحبة بناءً على نصيحة الطبيب اعتبارًا من 10 يناير.