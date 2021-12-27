الأهلي يهزم سموحة بدوري سوبر السلة

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فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على نظيره سموحة والذي يقوده فنيًا فادي هاني بنتيجة 83 - 78، في إطار الجولة السادسة من الدور الترتيبي لدوري السوبر.

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة نادي سموحة بالإسكندرية.

وسيطر المارد الأحمر على فترات اللقاء والتي جاءت كالتالي:

الفترة الأولى: 22 - 17 للأهلي

الفترة الثانية: 42 - 40 للأهلي

الفترة الثالثة: 61 - 58 للأهلي

الفترة الرابعة: 83 - 78 للأهلي

وبهذه النتيجة تصدر الشياطين الحمر الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما أصبح رصيد الفريق السكندري 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.

ومن المقرر، أن يصطدم الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره الاتحاد السكندري، فيما يلعب سموحة مع جاره سبورتنج.