الأهلي يهزم سموحة بدوري سوبر السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على نظيره سموحة والذي يقوده فنيًا فادي هاني بنتيجة 83 - 78، في إطار الجولة السادسة من الدور الترتيبي لدوري السوبر.
أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة نادي سموحة بالإسكندرية.
وسيطر المارد الأحمر على فترات اللقاء والتي جاءت كالتالي:
الفترة الأولى: 22 - 17 للأهلي
الفترة الثانية: 42 - 40 للأهلي
الفترة الثالثة: 61 - 58 للأهلي
الفترة الرابعة: 83 - 78 للأهلي
وبهذه النتيجة تصدر الشياطين الحمر الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما أصبح رصيد الفريق السكندري 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.
ومن المقرر، أن يصطدم الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره الاتحاد السكندري، فيما يلعب سموحة مع جاره سبورتنج.