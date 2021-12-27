وزير الكهرباء: أنجزنا قدرات توليد تماثل 14 ضعف قدرة السد العالي

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي القدرات التي تم إدخالها خلال أقل من سبع سنوات تصل إلى 29 ألفًا و779 ميجاوات.

وأضاف خلال تفقد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر، اليوم الاثنين، أنّ إجمالي قدرات التوليد القائمة في الشبكة حاليًّا تصل إلى 59 ألف ميجاوات.

وأكّد أن ما تم إنجازه خلال تلك الفترة تصل إلى 14 ضعفًا قدرة السد العالي، مشدّدًا على أن ما تحقّق في مصر قوبل بإشادة عالمية كبيرة واعتباره نموذجًا يُحتذى به.

ويتفقد الرئيس السيسي، صباح الاثنين، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عددًا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.