إصابة مدافع برشلونة بكورونا قبل مباراة ريال مايوركا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كليمنت لينجليه مدافع فريق برشلونة الإسباني، قد أصيب بـ فيروس كورونا "كوفيد -19"، وذلك قبل أيام من مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

برشلونة يحل ضيفًا على ريال مايوركا يوم الأحد القادم على ملعب "إيبيروستار"، وذلك ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن الدولي الفرنسي كليمونت لينجليت قد ثُبتت إصابته بـ كورونا، وقالت الصحيفة إنه قبل يوم واحد من العودة إلى التدريبات الجماعية - حيث كان من المُقرر أن يستأنف برشلونة تدريباته غدًا الثلاثاء - خضع لفحوصات وتبين أنه مُصاب بكورونا.

وإذا تم التأكد من إصابة لينجليت بالفيروس، فلن يُشارك المدافع الدولي الفرنسي في مباراة الأحد القادم أمام ريال مايوركا.