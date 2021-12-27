 إصابة مدافع برشلونة بكورونا قبل مباراة ريال مايوركا - بوابة الشروق
الإثنين 27 ديسمبر 2021 8:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

إصابة مدافع برشلونة بكورونا قبل مباراة ريال مايوركا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 8:20 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 8:20 م

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كليمنت لينجليه مدافع فريق برشلونة الإسباني، قد أصيب بـ فيروس كورونا "كوفيد -19"، وذلك قبل أيام من مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

برشلونة يحل ضيفًا على ريال مايوركا يوم الأحد القادم على ملعب "إيبيروستار"، وذلك ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن الدولي الفرنسي كليمونت لينجليت قد ثُبتت إصابته بـ كورونا، وقالت الصحيفة إنه قبل يوم واحد من العودة إلى التدريبات الجماعية - حيث كان من المُقرر أن يستأنف برشلونة تدريباته غدًا الثلاثاء - خضع لفحوصات وتبين أنه مُصاب بكورونا.

وإذا تم التأكد من إصابة لينجليت بالفيروس، فلن يُشارك المدافع الدولي الفرنسي في مباراة الأحد القادم أمام ريال مايوركا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك