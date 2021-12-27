لافروف: انضمام روسيا إلى الناتو مستحيل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد وسيلة لانضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لأن الغرب لا يريد أن يكون له خصوم مماثلون في النفوذ على المسرح العالمي.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية، عن تصريح لافروف في معرض تعقيبه على سؤال حول إمكانية الانضمام إلى الناتو بشروط معينة، قوله أنه لم يفترض مثل هذه الفرصة لروسيا.

وأضاف: "لا أعتبر هذا ممكنا، لأن العملية برمتها لا تدور حول الناتو أو الاتحاد الأوروبي، إنها تتعلق بعدم رغبة الغرب في وجود أي منافس على الساحة الدولية قابل للمقارنة معه بأدنى درجة من حيث النفوذ".

ووفقًا للدبلوماسي الروسي البارز، يفسر مثل هذا الموقف من الدول الغربية "الهستيريا بشأن صعود الصين"، التي قبلت قواعد اللعبة التي أدخلت في الاقتصاد العالمي و"تغلبت على الغرب في ميدانه".