تباينت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول العربية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة الأردنية،تسجيل 2024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات 1054892 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 31 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 12518 حالة.

وأوضحت أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4324084 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3922598 شخصا.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات 216 ألفا و637 حالة، وإجمالي الوفيات 6.238 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسجيل 291 إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات 956 ألفا و410 حالات وإجمالي الوفيات 14 ألفا و832 حالة وفاة، فيما تلقى مليونين و738 ألفا و512 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، وارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و896 ألفا و869 شخصا، مقابل 24 مليونا و532 ألفا و459 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 110 إصابات بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 40614 إصابة، وإجمالي الوفيات 862 وفاة.