روسيا تُسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 23 ألفا و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم روسيا منذ بدء الجائحة إلى 10 ملايين و415 ألفا و230 إصابة.

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، منوها بأن 1846 إصابة من الإصابات الجديدة، ما يمثل 8% من المصابين الجدد، كانت بدون أعراض سريرية.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 937 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 305 آلاف و155 شخصا.

وأضاف بيان المركز الروسي أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بـ 2239 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 1834 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1616 إصابة خلال الــ 24 ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن 33 ألفا و715 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في روسيا إلى 9 ملايين و293 ألفا و486 شخصا.