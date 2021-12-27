الأمين العام للجامعة العربية ينعي رئيس الأساقفة الفخري لجنوب إفريقيا

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القس ديزموند توتو رئيس الأساقفة الفخري لجنوب أفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي رحل عن عالمنا أمس.

وأوضح مصدر مسئول بالجامعة العربية، أن الأمين العام أرسل برقية عزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أكد فيها أن مواقف القس الراحل سوف يسجلها التاريخ كأحد كبار المناضلين ضد حكم الفصل العنصري البائد في جنوب إفريقيا، والذي ساهم بشكل فعال مع الرئيس الراحل نلسون مانديلا في إنهائه.

وأشاد الأمين العام بالمواقف السياسية والأخلاقية للقس الراحل حيال كفاح الشعب الفلسطيني للحصول على حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، مؤكدا أن الأمر سوف يظل محفورا وماثلا في الذاكرة الجماعية ليس فقط لدى العرب والفلسطينيين، بل كل مناصري الحق والقانون والعدالة على مستوى العالم.