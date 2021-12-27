المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعي نعيمة عجمي

‏نعى الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مصممة الأزياء نعيمة عجمي والتي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين.

الفنانة نعيمة عجمي، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية على مسارح البيت الفني للمسرح، كما قدمت تجارب في القطاع الخاص.

كما شاركت في العديد من المهرجانات الدولية وحصلت علي جوائز وشهادات تقدير.

من أهم أعمالها المسرحية؛ الطوق والإسورة، أليس في بلاد العجائب، كوميديا البؤساء، اضحك لما تموت، سنووايت، ليلة من ألف ليلة، بلقيس، أهلا يا بكوات، مرسي عايز كرسي، مخدة الكحل، المتفائل، والعرض المسرحي (أحدب نوتردام) والتي حصلت من خلاله على جائزة أفضل تصميم ملابس في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح دورة الكاتب المسرحي.