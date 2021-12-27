أبو ظبي تحدث شروط إقامة المناسبات في الأماكن المغلقة والمفتوحة

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، عن تحديث شروط إقامة المُناسبات المجتمعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وذلك تعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن التحديث، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، يشمل تقليص نسبة الطاقة الاستيعابية أثناء إقامة حفلات الأعراس والعزاء والمناسبات العائلية إلى 60% كحد أقصى، على ألا يتجاوز عدد الحضور 50 شخصا في الأماكن المغلقة والقاعات الداخلية، و150 شخصاً في الأماكن المفتوحة و30 شخصاً في المُناسبات التي تُقام في المنازل.

كما يستمر تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقاً لحضور المناسبات المجتمعية من خلال إبراز حالة "المرور الأخضر" على تطبيق الحصن ونتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا يتجاوز 48 ساعة، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وحثت اللجنة الجمهور على تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الصحة العامة، كما جددت دعوتها إلى تلقي جرعة التطعيم الداعمة، بالنسبة للفئات المعنية.