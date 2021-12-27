فرنسا: القبض على رجل بتهمة تزويد النظام السوري بمكونات لتصنيع الأسلحة الكيميائية

ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل أعمال مطلوب منذ سنوات بتهمة تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بمواد لتصنيع أسلحة كيميائية.

وذكرت إذاعة فرانس انفو الفرنسية اليوم الاثنين، أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، هو رئيس شركة استهدفتها بالفعل العقوبات الأمريكية في عام 2016 لدعمها للأسد.

ويواجه الرجل الفرنسي السوري (59 عاما) تهم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية والمساعدة والتحريض على جرائم حرب، وتهم أخرى.

وذكر التقرير أن الرجل، الذي تم القبض عليه في جنوب فرنسا قبل عيد الميلاد (كريسماس) بقليل، محتجز انتظارا للمحاكمة.

وتدور رحى الحرب الأهلية في سوريا منذ 10 سنوات. واتهمت دول الغرب والمعارضة السورية ومنظمات حقوق الإنسان حكومة الأسد بالوقوف وراء العديد من الهجمات بالغازات السامة التي تسببت في سقوط العديد من القتلى.

وتنفي سوريا وروسيا - أهم حليف للأسد - ذلك بشكل مستمر.