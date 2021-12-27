ألقت قوات أمن القاهرة القبض على شاب؛ لاتهامه بقتل شاب آخر في أثناء جلسة صلح بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

فيما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت سرعة تحريات الأمن حول ملابسات الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من المستشفى، باستقبال شاب مصاب بذبح في رقبته ووفاته فور وصوله، وأنه يدعى "أحمد"، 25 عاما.

كما بينت التحريات أن القتيل كان على خلاف مع عاطل، وتدخل أهالي المنطقة للصلح بينهما، وفي أثناء الجلسة غافلهم المتهم وأقدم على ذبح المجني بمطواة كانت في طيات ملابسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.