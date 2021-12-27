ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يؤدي لتأجيل مباريات جديدة بالبريميرليج

بينما يواصل متحور (أوميكرون) السريع الانتشار لفيروس كورونا طريقه عبر بريطانيا، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل عدة مباريات بسبب ارتفاع الإصابات، بالإضافة إلى إخضاع العديد من اللاعبين للعزلة.

وتقرر إلغاء مباراة ليدز يونايتد ضد أستون فيلا، التي كانت مقررة بعد غد الثلاثاء، بعدما تم تأجيل لقاء ليدز ضد ليفربول، التي كانت مقررة اليوم الأحد.

كما تأجلت مباراة وولفرهامبتون مع أرسنال، التي كان من المفتروض أن تقام بعد غد، بعدما وافقت الرابطة على الطلب الذي تقدم به وولفرهامبتون بتأجيل اللقاء، بعدما افتقد للعدد المطلوب من اللاعبين للمباراة بسبب عدد من حالات الإصابة بمرض كوفيد – 19، فضلا عن الإصابات العادية ،بحسب الرابطة.

كانت مباراة وولفرهامبتون ضد واتفورد قد تأجلت بالفعل اليوم، بالإضافة للقاء بيرنلي وإيفرتون، ليتم إلغاء 3 لقاءات بالمرحلة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز ضمن مباريات (بوكسينج داي) بسبب فيروس كورونا.

لم يكن لدى ليدز أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفريق، لكن غالبية الذين ثبتت إصابتهم قبل مباراة ليفربول لم يخرجوا بعد من العزلة، وفقا للنادي، الذي أوضح أنه نتيجة لذلك، لم يكن هناك عدد كاف من اللاعبين المتاحين.

وبشكل إجمالي، تقرر تأجيل 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة فرق مختلفة