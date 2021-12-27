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كشف عبدالظاهر السقا، مدير الكرة بنادي فيوتشر، سبب عدم احتفال كريم نيدفيد بهدفه في الأهلي بالأمس الأحد.

ونجح فيوتشر في فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية: «لعبنا بطريقة مميزة للغاية أمام الأهلي والأهلي عاد من بطولة قوية وكان لديه إجهاد وكنا نلعب على ذلك الأمر».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على ما قدموه وهذا عمل شهور ماضية».

وأكمل مدير الكرة: «لاعبي الأهلي في الفريق لديهم هدف معين وهو إثبات الذات من جديد، ونيدفيد لم يحتفل احتراما لناديه».

وأتم: «علي ماهر كان يحث اللاعبين على أن يحصلوا على الـ3 نقاط من النادي الأهلي».