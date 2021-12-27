فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ بداية الجائحة

سجّلت فرنسا أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، في يوم واحد، للمرة الأولى، منذ بداية الجائحة.

وتضاعفت حالات دخول المستشفيات خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يعقد متحور "أوميكرون" جهود باريس لدرء إغلاق جديد، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأظهر أكثر من شخص واحد من بين كل 100 شخص في منطقة باريس نتائج إيجابية لتحليل الفيروس في الأسبوع الماضي، وفقا لخدمة الصحة الإقليمية.

وترتبط معظم الإصابات الجديدة بمتحور "أوميكرون"، الذي يتوقع خبراء حكوميون أنه سيكون سائدا في فرنسا خلال الأيام المقبلة، والذي يهمين في مناطق أخرى بالفعل مثل بريطانيا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأدى ارتفاع الإصابات بمتحور "دلتا" في الأشهر الأخيرة إلى زيادة حالات الدخول إلى المستشفيات في فرنسا، ووضع وحدات العناية المركزة تحت الضغط مرة أخرى خلال عطلة عيد الميلاد.

وتوفي أكثر من 1000 شخص في فرنسا بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 122 ألفا.

وتعقد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعات طارئة، اليوم الاثنين، لمناقشة الخطوات المقبلة في مواجهة الفيروس، خاصة بعدما حث بعض العلماء والمعلمين على تأخير العودة إلى الدراسة، واقترح بعضهم إعادة فرض حظر التجول.