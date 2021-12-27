 عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني يلتقي السفير المصري ويحبثان تعزيز العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني يلتقي السفير المصري ويحبثان تعزيز العلاقات الثنائية

سمر إبراهيم:
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 5:41 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 5:41 م

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الدكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير، على عمق ومتانة العلاقات التي تربط السودان وجمهورية مصر العربية - حسب إعلام مجلس السيادة.
وأشاد الزبير خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، الاثنين، السفير المصري لدى السودان حسام عيسى، بالمستوى المتطور الذي تشهده علاقات التعاون البلدين.
وقال السفير المصري لدى السودان حسام عيسى، أن اللقاء ركز على التنسيق الكامل والاتفاق على التعاون في المجالات التى يشرف عليها عضو مجلس السيادة لاسيما مجالات الصحة والتعليم.
وأكد عيسى مواصلة الدعم المصري للسودان في مجالات المنح الدراسية فى الطب والزمالة المصرية والدورات التدريبية فى مختلف المجالات، فضلاً عن دعم مكافحة الفيروسات المختلفة وتقديم المساعدات الدوائية الضرورية.
وقال عيسى إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على إزالة العقبات التي تواجه الطلاب السودانيين والمصريين فى البلدين.

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