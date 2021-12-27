خالد عبد العزيز: موعد الدعوة لانتخابات الزمالك غير قانوني

أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق، أن منتخب مصر مرشح بقوة للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك حظوظ لمنتخب الكاميرون لأنه البلد المستضيف للبطولة، وهي حاملة اللقب في 2017، وأيضا مصر حاملة الرقم القياسي للبطولة، والجزائر الفائز باللقب الأخير".

وأكمل: "منتخب مصر لديه منافسة كبيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ولكنني أثق في قدرات اللاعبين وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم ومصر لديها تاريخ كبير وهام في القارة الأفريقية".

وواصل: "بنسبة 20% من الممكن أن تفوز مصر بكأس أمم أفريقيا، والأهم التوفيق في البطولة والإعداد الجيد من أجل الفوز بلقب أمم أفريقيا".

واستكمل: "لدي تحفظ على الدعوة لانتخابات الزمالك بعد 52 يوما وهو أمر غير مفهوم وكان ذلك من الأسباب التي أدت عدم ترشحي للانتخابات المقبلة، وأتحدث بحكم فهمي في هذا الأمر".

واختتم: "هناك خبراء يتابعوا هذا الأمر وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك في القادم والأهم مصلحة القلعة البيضاء أهم من كل شئ".