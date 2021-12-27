 الجامعة العربية: خطط إسرائيل للجولان انتهاك صارخ يعكس نهجها الرافض للتسوية السلمية - بوابة الشروق
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الجامعة العربية: خطط إسرائيل للجولان انتهاك صارخ يعكس نهجها الرافض للتسوية السلمية

الجولان - أرشيفية
الجولان - أرشيفية
القاهرة - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 12:34 م

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتوسيع المستوطنات في الجولان بهدف مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات القادمة.

وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن الخطط الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة في عام 1967.

وأكد أن "اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال لا يُغير من حقيقة كونه احتلالا يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية.. بغض النظر عن الأوضاع الجارية في سوريا حاليا أو عن وضعيتها بالجامعة العربية".

ونقل البيان عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة القول إن "الخطط الحكومية لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية بالجولان السوري المحتل تعكس نهج الحكومة الإسرائيلية وأجندتها التي لا تعترف بالتسوية السلمية على أساس حدود 1967، بل ترغب في التوسع الاستيطاني، سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في الجولان".


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