الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لكأس الرابطة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية بعد الحصول على راحة سلبية أمس، استعدادًا لخوض منافسات كأس الرابطة التي ستنطلق في شهر يناير المقبل.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق إلى مجموعات، حيث أدت كل مجموعة تدريبات على التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة، وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

وتطرق المران لتدريبات كرة الطائرة، لكن بالقدم، من أجل رفع الجوانب المهارية لدى لاعبى الفريق، وخصص الجهاز الفنى تدريبات التسديد على المرمى الصغير بغرض الارتقاء بمهارة التسديد لدى اللاعبين.