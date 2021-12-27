مسؤول ماليزي: أي سياسة بشأن إلزامية التطعيم يجب صياغتها بعناية تفاديا للتمييز

قال رئيس الجمعية القانونية في ولاية صباح الماليزية، روجر تشين، إنه يجب صياغة أي سياسة بشأن إلزامية التطعيم بعناية لتجنب التمييز.

وأضاف: "إن التطعيم الإلزامي يتعارض مع الخصوصية ولكنه قد يكون ضروريا لحماية الصحة العامة"، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وتابع: "لكن على الحكومة أن تنظر في جميع العوامل ذات الصلة وأن تضمن ألا تلقي مثل هذه السياسات بأعباء غير متناسبة على المترددين بشأن التطعيم".

وتابع: "لا يمكن تطعيم الجميع ضد كوفيد 19".

وقال في بيان: "لا ينبغي إعطاء الأشخاص الذين يعانون من حساسية محددة لقاحات معينة، وليس لدينا بيانات كافية حول ما إذا كانت اللقاحات الحالية آمنة للأطفال والنساء الحوامل أو لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية".