لافروف والمقداد يبحثان ضرورة المضي قدما في التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أجرى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حيث بحثا ضرورة المضي قدما في تسوية الأزمة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف والمقداد بحثا في الاتصال، الذي جرى بطلب من الوزير السوري، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية وحولها بالتركيز على ضرورة المضي قدما في التسوية السياسية الشاملة، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضاف البيان: «تم النظر في نتائج الاجتماع الدولي الـ17 حول سوريا في صيغة أستانا يوم 22 ديسمبر بمدينة نور-سلطان، وكذلك مسائل الجلسة الـ7 للجنة الدستورية السورية المخطط لعقدها في يناير 2022. وشدد الجانب الروسي على أهمية الحفاظ على عمل إيقاعي ومثمر على إعداد الإصلاح الدستوري في إطار هذا المنتدى السوري».