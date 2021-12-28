لميس الحديدي عن محطة بنبان: «قصة نجاح جديدة لمصر»

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد منمشروعات الكهرباء، وتفقده مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذى يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الاثنين، إن مشروع محطة بنبان يعتبر قصة نجاح تضاف لتاريخ مصر، مشيرةً إلى أن قطاع الكهرباء شهد خلال الـ 4 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة بشهادة جميع المصريين.

وتابعت، أن جميع المصريين ترسخت في أذهانهم مواقف قطع الكهرباء والتي كانت تستمر لـ 6 ساعات متصلة وأكثر، إلا أن توجيهات الرئيس السيسي عملت على انتهاء هذه المشكلة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين على المحافظات كافة.

وأستكملت، أن الدولة انفقت على قطاع الكهرباء 355 مليار جنيه ليتحول القطاع مثالي، بعد أزمات شهدها المصريين خاصةً في فصل الصيف بسبب الأحمال الكبيرة، مضيفةً أن مصر تحولت من دولة بها أزمة كهرباء إلى مصدرة إلى دول العالم.

وكان صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

و أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، جولة تفدية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذى يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، حيث يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد.