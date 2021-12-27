التأمين الصحى: إدراج المواطنين كافة ضمن المنظومة قريبًا

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي قرارًا بضم أكثر من 15 مليون مواطن إلى المنظومة من أهمهم العمالة غير المنتظمة وعمال المحاجر والمناجم وعمال النقل والزراعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لإقامة قاعدة بيانات بهؤلاء المواطنين حتى يتم التوصل إليهم بطريقة سهلة، مضيفًا أن الهيئة القومية للتأمينات ستسدد القيمة المفروضة على المواطنين.

وأضاف، أنه من المتوقع توقيع العديد من البروتوكولات التي ستصب في مصلحة المواطنين، وتطبيقها بدءً من العام المقبل 2022، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقه في جميع المحافظات قريبًا، وإدراج المواطنين كافة به.

واستكمل، أن هناك زيادة في المواليد سنويًا وهذا سيؤدي إلى زيادة القيمة التي من المقرر سدادها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك اشتراكات لمواطنين تضاف إلى هيئة التأمين الصحي.