 وزير الكهرباء: إنشاء 3 محطات بالتعاون سيمنز كلّف 6 مليارات يورو.. وتلك التكلفة لم ولن تتكرر - بوابة الشروق
الإثنين 27 ديسمبر 2021 11:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

وزير الكهرباء: إنشاء 3 محطات بالتعاون سيمنز كلّف 6 مليارات يورو.. وتلك التكلفة لم ولن تتكرر

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 11:07 ص

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة عملت على رفع كفاءة المحطات لتعمل بالدورة المركبة.

وأضاف خلال تفقد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات قومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر، اليوم الاثنين، أن هذا التحسين يرفع من الإنتاج بنفس كميات الوقود المستخدم، موضحًا أنّ تكلفة تلك المشروعات وصلت إلى 27 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أنّ تم التعاقد مع شركة سيمنز على إنشاء ثلاث محطات بإجمالي إنتاج أكثر من 14 ألف ميجاوات بتلكفة 6 مليارات يورو، وهي قيمة لم ولن تتكرر، تساهم في التغلب على المشكلة الحقيقية في الطاقة.

وأكّد أن شركة سيمنز تشارك مع مكونات محلية في أعمال تلك المحطات.

ويتفقد الرئيس السيسي، صباح الاثنين، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عددًا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك