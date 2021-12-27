قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة عملت على رفع كفاءة المحطات لتعمل بالدورة المركبة.

وأضاف خلال تفقد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات قومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر، اليوم الاثنين، أن هذا التحسين يرفع من الإنتاج بنفس كميات الوقود المستخدم، موضحًا أنّ تكلفة تلك المشروعات وصلت إلى 27 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أنّ تم التعاقد مع شركة سيمنز على إنشاء ثلاث محطات بإجمالي إنتاج أكثر من 14 ألف ميجاوات بتلكفة 6 مليارات يورو، وهي قيمة لم ولن تتكرر، تساهم في التغلب على المشكلة الحقيقية في الطاقة.

وأكّد أن شركة سيمنز تشارك مع مكونات محلية في أعمال تلك المحطات.

ويتفقد الرئيس السيسي، صباح الاثنين، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عددًا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.