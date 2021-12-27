وفاة طفل وإصابة 3 آخرين إثر حريق منزل في بورسعيد

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة طفل وإصابة ٣ آخرين في حريق شقة، وذلك على إثر حدوث ماس كهربائي؛ نتج عنه اشتعال الحريق وتطاير شرارة النيران.

وعلى الفور، انتقلت ثلاثة سيارات من الدفاع المدني؛ لإخماد النيران وإنقاذ المصابين.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الأربعة إلى مستشفى السلام، بعدما أصيبوا بحروق نتيجة حريق بنطاق حي الضواحي بمساكن الحرية عمارة ٨٨ شقة ١٨، وهم الطفل مصطفى محمد إبراهيم، ٤ سنوات، والأم هدير طارق محمد أحمد، ٢٥ سنة، والجدة آمال صابر تغيان، ٥٦ سنة.

وتوفي الطفل أحمد محمد إبراهيم، ٣ سنوات، أثناء عمل الإسعافات الأولية داخل قسم الحروق بمستشفى السلام بورسعيد، والجثة بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الحادث لبيان هل هناك شبه جنائية وراء الواقعة من عدمه ولحين التصريح بدفن الجثة.