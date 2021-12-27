عضو فريق جامعة أكسفورد البحثي: شراسة فيروس كورونا بدأت في الانخفاض

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي لجامعة أكسفورد، إن ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الحالية يرجع إلى عاملين رئيسيين، موضحًا أن العامل الأول مرتبط بحلول فصل الخريف والشتاء الذين يتسمان بنشاط الفيروسات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن العامل الثاني مرتبط بالتشخيص السهل لفيروس كورونا في المعامل أو المنازل، قائلًا إن نتيجة الاختبار السريع الذي يجرى في المنزل تظهر خلال نحو 5 دقائق إلى نصف ساعة.

وأشار إلى أن خطورة الوضع مرتبطة بوضع الحالات الحرجة ودخول المستشفيات نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن المستشفيات لازالت قادرة على استيعاب الحالات الحرجة، مقارنة بما شهدته نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت عضو الفريق البحثي بجامعة أكسفورد، إلى أن أعراض متحور «أوميكرون» أخف وهو ما يدل على أن شراسة فيروس كورونا بدأت في الانخفاض، مؤكدًا أنه أمر طبيعي في الفيروسات التي تقل شراستها كلما زاد عدد تحوراتها.

وشدد على أهمية الحذر وتلقي اللقاحات واتباع الطرق الوقائية من فيروس كورونا، مع عدم التهويل والفزع والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن فيروسات البرد لها أكثر من 50 نوعًا وهو ما يؤدي إلى الخلط بين أعراضها وأعراض «كوفيد – 19».

وأوضح أن كورونا يبدأ بإصابة الجزء السفلي من الجهاز التنفسي بأعراض تشمل الكحة وضيق في التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق، مضيفًا أن ارتفاع درجة الحرارة أكثر تمييزًا للإصابة بفيروس «كوفيد – 19».