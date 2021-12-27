تقرير: اتحاد جدة يتوصل إلى تسوية مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن الأرجنتيني ليوناردو خيل لاعب نادي الاتحاد السعودي المعار إلى كولو كولو التشيلي، وافق على عرض النادي بالتنازل عن مستحقاته المتأخرة مقابل تنازل الاتحاد عن المدة المتبقية من عقده وهي ستة أشهر.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن مستحقات خيل المتأخرة على الاتحاد، تبلغ نحو أربعة ملايين ريال، وأصبحت قيمة للمدة المتبقية من عقده التي تنازل عنها النادي.

بذلك، يصبح خيل لاعبا حرا بدءا من يناير المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد.

ويملك الاتحاد عقد خيل حتى يونيو المقبل، وقد تعاقد معه في يناير 2019 قادما من سنترال روزاريو الأرجنتيني، في حين تنتهي إعارته إلى النادي التشيلي بنهاية موسم 2021.