إقامة جنازة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا الفخري ديزموند توتو في الأول من يناير

تقام جنازة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا الفخري ديزموند توتو، البطل المناهض للفصل العنصري وناشط حقوق الإنسان العالمي، في الأول من يناير في كيب تاون، حسبما أعلنت مؤسسته.

وتوفي رئيس أساقفة كيب تاون الانجليكاني سابقا والحائز على جائزة نوبل للسلام أمس الأحد عن عمر ناهز 90 عاما، ما أثار موجة من رسائل النعي من أنحاء العالم لعالم اللاهوت الذي اشتهر بمعاركه من أجل العدالة العرقية وحقوق المثليين.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي وصف توتو بأنه "وطني لا نظير له"، أنه سوف يتم تنكيس العلم الوطني بأنحاء البلاد وفي مباني البعثات الدبلوماسية في الخارج.

خاض توتو معارك من أجل تحقيق العدالة للأغلبية ذات البشرة السمراء من سكان جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرضته حكومة الأقلية من البيض.

وفي عام 1984، حصل على جائزة نوبل للسلام "لدوره كقائد موحد في الحملة غير العنيفة لحل مشكلة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

كما ناضل توتو، الذي عاصر نيلسون مانديلا، من أجل السلام والمصالحة مع انتهاء النظام السياسي والاقتصادي العنصري في أوائل التسعينيات.

وكان لتوتو الذي اشتهر بلقبه "آرش" (وتعني الرئيس) حضور دائم في المراحل الرئيسية في تاريخ جنوب إفريقيا.

ولفتت مؤسسة مانديلا إلى أن "توتو هو من أخد بيد مانديلا على شرفة مجلس مدينة كيب تاون في التاسع من مايو من عام 1994 وقدمه إلى الحشود كرئيس جديد للبلاد (خارج الصندوق)".