روسيا تعتزم إجراء محادثات أمنية مع أمريكا قبل اجتماع الناتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف اليوم الاثنين، إن بلاده ستبدأ محادثات أولا مع الولايات المتحدة بشأن المطالبة بضمانات لإنهاء توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو الشرق، قبل الاجتماع المقترح عقده في 12 يناير المقبل بين الحلف العسكري وموسكو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "سولوفيف لايف " على موقع يوتيوب اليوم الاثنين: "سنعقد الجولة الرئيسية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي ستعقد بعد عطلة نهاية العام الجديد مباشرة ".

يشار إلى أن روسيا تبدأ العام الجديد بعطلة عامة ويكون يوم العاشر من يناير هو أول يوم عمل.

وقال كبير الدبلوماسية الروسية إن بلاده لا تقدم للولايات المتحدة أي "إنذارات نهائية"، ولكنها لن تقبل أيضا بمحادثات "لا نهاية لها" حول مطالبها بتعهدات ملزمة قانونا بأن حلف الناتو سيتوقف عن المزيد من التوسعات وسيسحب قواته إلى المواقع التي كانت تشغلها في عام 1997.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك الباب مفتوحا أمام تصرفه المحتمل إذا لم يستجب الناتو لمطالبه بشأن الضمانات الامنية بشأن توسعه شرقا.

وقال بوتين للتلفزيون الحكومي أمس الأحد إن الرد سيعتمد على " المقترحات التي يقدمها لي خبراؤنا العسكريون ".

وسلمت موسكو، منذ أسبوع، ممثلي الناتو والولايات المتحدة مسودة اتفاق تطالب بإنهاء توسع الناتو شرقا، واصفة ذلك بالتهديد لأمن روسيا.

كما تسعى موسكو للحصول على ضمان قاطع من الناتو بأنه لن يقبل أوكرانيا.

وأثارت التقارير بشأن استعداد روسي محتمل لغزو أوكرانيا مخاوف دولية لأسابيع. وقد نفت روسيا هذه الاتهامات مرارا وتكرارا.