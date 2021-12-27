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إقصاء ليون وباريس اف سي من كأس فرنسا بسبب شغب الجماهير

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 8:30 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 8:32 م

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين إقصاء فريقي أولمبيك ليون وباريس اف سي المنافس بالدرجة الثانية، من بطولة كأس فرنسا بعد أحداث الشغب الجماهير التي أدت إلى إلغاء مباراتهما معا يوم 17 ديسمبر الجاري.

وقضى اتحاد الكرة الفرنسي بحرمان باريس اف سي من خوض المباريات الخمس المقبلة على ملعبه "شارتلي" مع تغريمه عشرة آلاف يورو (11 آلف دولار).

وعوقب ليون بالحرمان من جماهيره خلال المباريات التي تقام خارج ملعبه حتى نهاية الموسم مع تغريمه 52 آلف يورو.

كما عوقب ليون بالحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة الكأس، مع وقف التنفيذ، على أن يتم تطبيق العقوبة إذا تسببت أفعال جماهير الفريق في إلغاء مباراة أخرى مستقبلا.


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