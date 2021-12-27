تشييع جنازة القس الجنوب إفريقي ديزموند توتو في كيب تاون أول يناير

ذكرت المؤسسة المسئولة عن تراث القس الجنوب أفريقي الراحل ديزموند توتو، أن أجراس كاتدرائية القديس جورج، ستدق يوميا لمدة 10 دقائق اعتبارا من ظهر اليوم الاثنين، وحتى الجمعة القادمة، على أن تشيع الجنازة يوم 1 يناير المقبل في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وذكرت قناة "إل سي إي" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن عائلة القس الراحل وأرملته سيلقون نظرة الوداع في 30 ديسمبر، وستقام مراسم الجنازة في كاتدرائية القديس جورج التي كانت رعيته سابقا.

وأضافت القناة أن عددا من القادة والمسئولين على مستوى العالم بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قاموا بتأبين القس الراحل الذي رافق نيلسون مانديلا، أثناء توليه السلطة في منتصف التسعينيات.

وكان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا قد أعلن أمس الأحد، وفاة القس الجنوب أفريقي ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وذلك عن عمر ناهز 90 عاما، معربا عن حزنه العميق لوفاة القس "توتو" ووصفه بـ "الشخص المهم في تاريخ جنوب أفريقيا".

يذكر أن "ديزموند توتو" ولد في 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير أساقفة كيب تاون في جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.