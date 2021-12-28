أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة اليوم في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.



وطلبت إحدى السيدات من الرئيس السيسي إتاحة فرص عمل للشباب في القطاع السياحي، ليرد عليها الرئيس: «بالنسبة للتوظيف ممكن أقولك حاضر، لكن أنا مقولش حاجة إلا ونعملها».



ولفت إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة الطريق الواصل ما بين القرية ومشروع «توشكى»، معقبًا: «هناك نصف مليون فدان عاوزة رجالة، هناك هيعيش وياكل ويشرب وعلى الأقل هياخد 3 آلاف جنيه في الشهر، الشغل موجود والزراعة موجودة على طول».



وتابع: «مش لاقيين حد يشتغل في توشكى وشرق العوينات، ومحتاجين الجامعات والمدارس تشوف الحاجة الموجودة، هناك فرص عمل في توشكى والأرض والزرع والمياه موجودة، لكن الشباب يفكرون دائما بالبقاء بجوار المنزل».









وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة اليوم في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.



يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتـاح السيسي لمحافظة أسوان، حيـث قـام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقـد السـوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.



كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.