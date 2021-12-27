ألكانتارا مشيدا بنجم وسط ليفربول: لاعب عالمي يمنحنا الثقة

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أشاد الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق ليفربول، بزميله في الفريق الدولي البرازيلي فابينيو ووصفه بأنه لاعب من الطراز العالمي.

فابينيو منذ الانتقال إلى ليفربول قبل 3 سنوات قادمًا من موناكو الفرنسي، فرّض نفسه على التشكيل الأساسي للريدز، وبات أحد الركائز الأساسية التي لا غنى عنها تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وقال ألكانتارا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "فابينيو لاعب عالمي وهذا يمنحنا الثقة لتجربة أشياء مختلفة، لأننا إذا فشلنا في القيام بذلك، فنحن نعلم أن لدينا رجل يمكننا الاعتماد عليه".

وأضاف: "وجود فابينيو في وسط الملعب، يسمح للاعبين مثل تشامبرلين ونابي كيتا وهندرسون بالتقدم أكثر إلى الأمام ومحاولة اقتحام دفاع الخصم".

وأتم الإسباني تصريحاته قائلًا: "فابينيو لديه القدرة والعقلية على اللعب بأعلى مستوى وفي أكثر من مركز، يُمكنه اللعب في مركز (6) و(8) وهذا أمر رائع".

يُذكر أن فابينيو هذا الموسم مع ليفربول خاض 18 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجّل هدفًا وصنع مثله.