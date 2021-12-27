قالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، إن تاريخ الفن يدعو إلى المعالجة وليس المخالفة، مشيرةً إلى أن الشعوب يجب أن تعبر عن نفسها، ولذلك رفض مجلس النواب اليوم الأحد مقترح الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

واستكملت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأحد، أن فكرة الضبطية القضائية غير دستورية وتخالف حرية الإبداع، وضد حرية النقابات واستقلالها.

وتابعت، أن فكرة الضبطية القضائية لاقت قبول لدى بعض النواب معللين ذلك بأنه سيتم تحسين الذوق العام المصري، مضيفةً أنهن أيدوا هذه الفكرة لمنع الإسفاف وعودة الذوق الرفيع.

واستكملت، أن الرفض جاء بسبب النقابيين هم الأخص بذلك، فهو ضد حرية الإبداع، متابعًة أن القضاء هو الوحيد القادر على فكرة الضبطية القضائية.

وشارك الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين، في اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وطالب «شاكر» بمنح النقابة الضبطية القضائية؛ لمواجهة الإسفاف وأغاني المهرجانات.