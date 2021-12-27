الشباب يعبر التعاون ويزاحم الاتحاد على صدارة الدوري السعودي

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تقدم فريق الشباب للمركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه التعاون 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة عشرة.

وفي مباراة اخرى بالمرحلة ذاتها فاز الرائد على ضيفه الأهلي 1 /صفر.

وعلى استاد الملك فهد الدولي، تقدم النيجيري اوديون إيجالو بهدف للشباب في الدقيقة 24 لكن البرازيلي إياجو دوس سانتوس رد بهدف التعادل للتعاون في الدقيقة 33.

وأضاف البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 36 وتكفل هتان سلطان باهبري بالهدف الثالث في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 28 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد المتصدر والذي خاض 13 مباراة، وتوقف رصيد التعاون عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، فاز الرائد على الأهلي بهدف سجله أحمد يوسف الزين في الدقيقة 17.

الفوز رفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.