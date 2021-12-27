سفير الهند وعائلته مفتونون بالآثار المصرية بالأقصر

أعرب أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة عن سعادته بزيارة الأقصر الساحرة هو وعائلته واستكشاف العجائب الأثرية الرائعة مثل معبد الكرنك، ووادي الملوك ووادي الملكات.

وقال: "لقد سحرنا عرض الصوت والضوء في معبد الكرنك .وأنا سعيد لرؤية السياح الهنود هنا".

جدير بالذكر أن جوبتيه انضم إلى السلك الدبلوماسي الهندي في عام 1991. وقد درس اللغة الصينية وتعامل مع الصين كوكيل وزارة (الصين) [1995-1998] وأثناء مهامه في هونج كونج [1998-2000] وبكين [2000 -2004]. ولديه خبرة واسعة في المناطق المجاورة للهند وعمل في دكا، بنجلاديش من 2004 إلى 2008 كسكرتير أول / مستشار.

كما عمل سفيراً للهند في الدنمارك من سبتمبر 2017 إلى مارس 2021. وقد تولى منصب سفير الهند لدى مصر في 10 مارس الماضي.