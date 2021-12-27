مبابي: ميسي طبيعي ولكن يمكنه عمل أي شئ داخل الملعب

يرى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن صديقه في الفريق يمكنه أن يفعل أي شئ في الملعب بصورة طبيعي.

وقال مبابي في تصريحات على هامش تواجده في حفل جلوب سكور: «ميسي ونيمار شخصان جيدان وطبيعيان للغاية هما يريدوا فقط منح الفوز للفريق ككل أنهما مزهلان على أي حال».

وأضاف: «في أول مران مع ميسي كان جيدا للغاية وفاجأني والجميع كان يشاهده يتعايش بصورة طبيعية ويمكنه فعل أي شئ داخل الملعب».

وعن إقامة كأس العالم كل عامين.. قال مبابي: «أعتقد أن مونديال العالم هو الأعظم وهدف أي لاعب دائما أن يشارك فيه، وإقامته كل عامين سيفقده الهوية وتصبح بطولة عادية»

وأتم: «لا يمكنني قول إذا كان صحيحا أم خطأ لكن إذا أردت أن تصبح أي بطولة بجودة عالية لابد أن يحصل اللاعبون على راحة كافية».

وتوج مبابي بجائزة لاعب العام 2021 من جوائز جلوب سكور التي تعد‏ هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في كرة القدم، وذلك في ختام مؤتمر دبي السنوي، وأقيم حفل توزيع جوائز في مدينة دبي الإماراتية مساء اليوم الإثنين.