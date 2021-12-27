فوز قبيلة الحويطات بجنوب سيناء في سباقات الهجن المؤهلة لسباق شرم الشيخ الدولي

اختتمت اليوم الاثنين فعاليات سباقات الهجن المؤهلة لسباقات هجن شرم الشيخ الدولي، والمقامة بمضمار هجن مدينة طور سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي هجن طور سيناء.

وقال يحيى بدر، رئيس مجلس إدارة نادي هجن طور سيناء، إن قبيلة الحويطات بجنوب سيناء فازت خلال هذا السباق الذي شارك فيه 270جملًا يمثلون مختلف القبائل العربية، وجرى توزيع الكؤوس على الفائزين.

وأكد أنه من المقرر أن يجري مهرجان كبير لسباقات الهجن على أرض مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن والفروسية، خلال انطلاق منتدى شباب العالم، ليشاهد شباب العالم تمسك أهالي سيناء بالعادات والتقاليد السيناوية.

وأوضح رئيس مضمار طور سيناء في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن سباقات الهجن لدى القبائل البدوية تتحدى الطقس، من خلال إقامة السباقات في ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وأيضًا نواصل السباقات تحت المطر في فصل الشتاء، لكون هذه السباقات تعد جزء من التراث البدوي الذي تسعى الأجيال للحفاظ عليه.