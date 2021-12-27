شركة سعودية تنفي التعامل بالعملات الرقمية في مشروع استثماري بسلطنة عمان

نفت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية اليوم الاثنين التعامل بالعملات الرقمية في مشروع سياحي استثماري مشترك في سلطنة عمان يصل حجمه إلى 2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان صحفي نشرته اليوم على موقع سوق الأسهم "تداول" ، إن خطوة المشروع المشترك مع الشركة العمانیة للتنمیة والسیاحة (عمران) تتماشى مع استراتیجیة الشركة في المشاركة في الاستثمار في القطاع السیاحي لما لھذا القطاع من أھمیة استراتیجیة وارتباطه المباشر برؤیة 2030.

وأضافت أن مذكرة التفاهم لا تشتمل على أي أثر مالي، وأن مدة المشروع تتراوح بين سبع إلى 10 سنوات، متوقعة أن يصل حجم استثمار المشروع المشترك إلى حوالي ملياري دولار.

وأشارت الشركة إلى تصريح رئيس مجلس الإدارة يوسف بن عبدالله الشلاش يوم 16 ديسمبر الجاري المتعلق بتقديم طلب للجهات المختصة للتعامل بالعملات الرقمية، وأن الشركة تسعى للحصول على الموافقات قريباً والتوصل إلى إجراءات استخدام تلك العملات بأحجام بسيطة، موضحة أنه كان يقصد به أصول الشركة خارج المملكة حيث إنه لا يوجد حاليا تعامل بالعملات الرقمية داخل المملكة.

وكانت مجموعة "عمران" العمانية قد وقعت مؤخرا، مذكرة تفاهم تتعلق بالاستثمار السياحي لتطوير مشروع سياحي في شاطئ "يتي" مع شركة دار الأركان السعودية.