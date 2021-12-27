عبد الواحد يكشف تفاصيل عقده مع فيوتشر وحقيقة عودته للزمالك

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حسم عمر كمال عبد الواحد لاعب وسط فيوتشر الأقاويل حول عقده مع النادي وعودته للزمالك في الموسم المقبل.

وأنتقل عبد الواحد للزمالك من صفوف المصري في صفقة أنتقال حر في بداية الموسم ولكن العقد لم يفعل بسبب العقوبة الموقعة على القلعة البيضاء بمنع القيد لفترتين.

وقال عبد الواحد في تصريحات لقناة أون سبورت :" العب في فيوتشر على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد .. عقب نهاية الموسم ستتضح كل الأمور".

وأضاف :" كل التفاصيل والأمور الخاصة بعقدي مع وكيلي وإدارة الزمالك".

وتطرق عبد الواحد للحديث حول تعديل مركزه إلى الظهير الأيمن قال :" لا أمانع في المشاركة في أي مركز بما أنني قادر بدنيًا على المشاركة فيه".

وظهر عبد الواحد خلال بطولة العرب في مركز الظهير الأيمن وقدم مستويات كبيرة خلال المنافسات التي أنتهت بإحتلال الفراعنة المركز الرابع.