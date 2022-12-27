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الصين تحث اليابان على ضبط النفس في المجالات العسكرية والأمنية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:35 م

حثت الصين اليوم الثلاثاء اليابان على ممارسة ضبط النفس في المجالات العسكرية والأمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين إنه يتعين على اليابان أن تنظر بجدية في تاريخها العدواني وأن تمارس ضبط النفس والحصافة في المجالات العسكرية والأمنية حتى لا تزيد من خيانة ثقة جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي.

وأشار وانج إلى أن الصين قلقة بشأن الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع اليابانية، بحسب الموقع الرسمي لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وأضاف: "يضخم الجانب الياباني التوترات في المنطقة من أجل السعي لتحقيق طفرة في قوته العسكرية، وهي خطوة خطيرة تجعل جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي يتساءلون بشدة عما إذا كانت اليابان صادقة في تمسكها بالدفاع الحصري ومدى التزامها بطريق التنمية السلمية".

كانت الحكومة اليابانية قد اعتمدت يوم الجمعة الماضي ميزانية دفاعية قياسية بلغت 6.82 تريليون ين (حوالي 51.2 مليار دولار) للسنة المالية 2023، بزيادة قدرها 26.3٪ عن الميزانية الحالية البالغة 5.4 تريليون ين (حوالي 40.6 مليار دولار).


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