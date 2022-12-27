التحريات في العثور على جثة متسول ببولاق الدكرور: الوفاة طبيعية

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة متسول مُلقاة بالشارع بمنطقة بولاق الدكرور، إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة شخص مُلقاة بالشارع بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثة متسول لا توجد به أي إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن الوفاة طبيعية وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.