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إيلون ماسك: تويتر لن تفلس قريبا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 5:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 5:06 ص

أكد رئيس شركة تويتر إيلون ماسك أن منصة التواصل الاجتماعي لم تعد "في المسار السريع للإفلاس".

ورغم ذلك قال ماسك إن هناك الكثير مما يتعين عمله في المنصة، "لكن إجمالا يبدو أنها تسير في اتجاه جيد".

وذكر ماسك في بث صوتي أن الشركة لن تقدم طلب إفلاس قريبا.

وأوضح: "لقد سيطرنا على النفقات بصورة معقولة، لذلك لم تعد الشركة معرضة لخطر الإفلاس السريع بعد الآن. هناك قدر كبير من التقلبات. وأقل ما يمكن أن يقال إن بها انخفاضا وارتفاعا، لكن يبدو أن (الشركة) تسير إجمالا في اتجاه جيد".

وأضاف رئيس شركة تويتر عبر البث الصوتي: "سيقل معدل أخطائي وكوني رئيس (الشركة) بمرور الوقت، لكن في البداية، سنرتكب المزيد من الأخطاء لأنني جديد، لقد جئت للتو".

وتابع قائلا: "إذا نظرتم إلى القدر الحقيقي من التحسن الذي حدث في تويتر فيما يتعلق بالتكاليف غير الضخمة... أعتقد أن هذا عظيم، نحن ننفذ الأعمال بطريقة جيدة".

وحذر الملياردير لأول مرة من احتمال إفلاس تويتر بعد أسابيع قليلة فقط من استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي.

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