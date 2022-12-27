اختتام المناورات البحرية المشتركة بين الصين وروسيا

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اختتمت المناورات البحرية المشتركة بين الصين وروسيا اليوم الثلاثاء، بعد أن استمرت على مدار سبعة أيام في بحر الصين الشرقي.

وأجريت التدريبات، وهي ال11 من نوعها منذ عام 2012، في المياه الواقعة شرق المنطقة الممتدة من تشوشان إلى تايتشو بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين.

ونفذت البحرية الصينية والروسية المناورات وفقا لجدول التعاون العسكري السنوي بين البلدين، بحسب الموقع الرسمي لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وعلى الرغم من الظروف البحرية القاسية، أكملت القوات البحرية في البلدين عمليات مشتركة شملت إجراءات الحصار والسيطرة والإنقاذ ومكافحة الغواصات والدفاع الجوي.

وقال الجنرال وانج يو من البحرية الصينية إن التدريبات المشتركة أثبتت أنها مثال ناجح آخر للتعاون بين البحريتين الصينية والروسية.