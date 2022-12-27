عطلة بالبورصة أول يناير 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك.

وتحصل البنوك عادة على إجازة في بداية كل عام ميلادي جديد.