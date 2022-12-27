عطلة بالبورصة أول يناير 2023

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قالت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك.
وتحصل البنوك عادة على إجازة في بداية كل عام ميلادي جديد.