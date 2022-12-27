روسيا: ألحقنا خسائر كبيرة بين الجنود الأوكرانيين في قتال بالمدفعية على الخطوط الأمامية

قال الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه ألحق خسائر كبيرة بين الجنود الأوكرانيين في أثناء قتال بالمدفعية بمواقع على الخطوط الأمامية التي تمتد من خيرسون في الجنوب إلى خاركيف إلى الشمال الشرقي.

وعلى سبيل المثال، تم "تدمير" نحو 60 جنديا أوكرانيا في الاشتباكات حول دونيتسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الرسمية عن وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت الوزارة، إن هناك نحو 30 جنديا أوكرانيا قتلوا في هجوم بالمدفعية بمنطقة لوهانسك المجاورة.

ومن جانبها، لم تعلق كييف على الامر. وعادة ما يكون من المستحيل تأكيد تقارير ساحة المعركة من أي من الجانبين.

وكان جهاز الأمن الداخلي الروسي، قال في وقت سابق، إن هناك 4 أوكرانيين قتلوا على الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة بريانسك.

وأفادت تقارير بأنهم "كانوا يحملون عبوات ناسفة محلية الصنع وأسلحة وذخائر أجنبية، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات وملاحة لشن هجمات إرهابية داخل الأراضي الروسية".