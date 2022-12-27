وزيرة الدفاع النمساوية: لن ينتصر أحد في الحرب الأوكرانية ولا بديل عن المفاوضات

استبعدت كلوديا تانر، وزيرة الدفاع النمساوية، انتصار أوكرانيا في الحرب الحالية مشيرة الى أن لدى روسيا احتياطيات هائلة من السلاح والجنود، موضحة أن أوكرانيا حققت بالفعل إنجازات مهمة للغاية ولكن لديها أراضي شاسعة يصعب تأمينها بالكامل.

ورجحت الوزيرة في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، ألا يكون هناك منتصر في هذه الحرب مطالبة المجتمع الدولي بالتركيز بشكل أكبر على المفاوضات لإنهاء الحرب الأوكرانية وأن يتم الاهتمام بشكل متزايد بالسبل الدبلوماسية.

وتوقعت الوزيرة حدوث انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي قريبًا لافتة الى أن احتمال حدوث انقطاع في الكهرباء في أجزاء من الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب مرتفع للغاية مشيرة الى أن خطر انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع قد زاد بشكل كبير نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وأضافت الوزيرة أن الجانب الروسي يلجأ الى هجمات القراصنة على إمدادات الطاقة الغربية كوسيلة للانتصار فى الحرب وعلينا أن نستعد لانقطاع التيار الكهربائي في النمسا وأوروبا.

وأكدت تانر، أن القوات المسلحة النمساوية استعدت جيدا لهذا الاحتمال من خلال إنشاء ما مجموعه 100 ثكنة عسكرية مكتفية ذاتيا بحلول عام 2025 مشيرة إلى ضرورة توافر ما يسمى بالجزر الأمنية والتي تستطيع حماية البلاد في حالات الطوارئ.