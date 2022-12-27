 زيلينسكي: 9 ملايين أوكراني ما زالوا بدون كهرباء - بوابة الشروق
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زيلينسكي: 9 ملايين أوكراني ما زالوا بدون كهرباء

زيلينسكي
زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:48 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو تسعة ملايين شخص في أوكرانيا ما زالوا بدون كهرباء رغم أعمال الصيانة الجارية لإصلاح شبكة الكهرباء التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال الهجمات الروسية.

وذكر زيلينسكي في خطابه اليومي المصور مساء الاثنين: "لكن عدد مرات انقطاع الكهرباء ومددها تتناقص بانتظام"، إلا أنه أوضح أنه ما زال هناك العديد من جوانب العجز في إمدادات الكهرباء.

وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات مهمة أثناء المشاورات مع ممثلي الحكومة بشأن وضع الطاقة والبنية التحتية.

وتابع قائلا: "نستعد للعام المقبل، لا شهور الشتاء فقط. هناك خطوات يجب اتخاذها وستتخذها الدولة بالتأكيد".

كما حذر زيلينسكي من أن موسكو قد تهاجم شبكة الكهرباء بأوكرانيا مجددا. وأوضح أن "الدفاع الجوي يستعد، والدولة تستعد، ولا بد أن يستعد الجميع".

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