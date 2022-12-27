تركيا تستدعي السفير الفرنسي لإبلاغه بانزعاج أنقرة من الدعاية السوداء ضدها

استدعت وزارة الخارجية التركية يوم الإثنين السفير الفرنسي هيرفيه ماجرو، وأبلغته بانزعاج أنقرة من "الدعاية السوداء" ضد تركيا في شوارع فرنسا.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن الخارجية التركية أعربت للسفير الفرنسي عن استيائها من "الدعاية السوداء" التي أطلقها أنصار "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية" ضد تركيا مستغلين الاعتداء الذي نفذه مواطن فرنسي يوم الجمعة الماضي، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

كما أعربت الخارجية عن استيائها من "انخراط بعض مسؤولي الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين في هذه الدعاية".

وأفادت مصادر بأنه تم التأكيد على أن أعمال العنف التي قام بها تنظيم "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية" في باريس، يجب أن تخضع للتحليل المناسب من قبل الحكومة الفرنسية والرأي العام الفرنسي.

وأكدت المصادر أن "تركيا تنتظر من فرنسا أن تتصرف بحكمة في مواجهة أعمال الشغب وعدم السماح للتنظيم بالمضي قدما في أجندته".

وأوضحت المصادر أن السفير التركي لدى باريس، أبلغ السلطات الفرنسية عن استياء أنقرة من الدعاية الجارية ضد تركيا في شوارع فرنسا.

ونفذ مواطن فرنسي يدعى "ويليام م" هجوما يوم الجمعة الماضي أطلق فيه النار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، في المنطقة العاشرة وسط باريس.