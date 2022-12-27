ارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية مع رفع القيود على السفر في الصين

ارتفعت أسعار أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار الصين رفع القيود المفروضة على حركة السفر الدولي في إطار تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 8 يناير المقبل.

وارتفع سهم مجموعة "إل.في.إم.إتش" المالكة لشركة لويس فيتون الفرنسية بنسبة 1.9% وسهم هيرمس إنترناشونال التي تنتج حقائب بيركين بنسبة 2% وسهم مجموعة سواتش جروب لصناعة الساعات بنسبة 1.5% وسهم ريشمونت بنسبة 1.8%.

وارتفع سهم شركة كيرينج مالكة العلامة التجارية جوتشي بنسبة 1.6% وباندورا الدنماركية للمجوهرات بنسبة 1.3% وسلفاتور فيراجامو الإيطالية بنسبة 1%.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية ارتفع بنسبة 0.5%.

ووفقا للقواعد الصينية الجديدة، لن يحتاج القادمون إلى الصين لأكثر من حمل نتيجة تحليل تفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل 48 ساعة من موعد الوصول، في حين أن القواعد الحالية تفرض عليهم الخضوع لعزل لمدة 8 أيام كاملة.